From Official Website
Федор Кудряшов перешел в «Истанбул» – в твиттере его представили психоделическим видео под «Калинку»
Хуже кавера на русские песни вы не слышали.
Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком турецкого «Истанбул Башахшехира». Он подписал контракт на 1,5 сезона.
Турки объявили о трансфере Кудряшова в твиттере специальным видео. В нем под странный кавер русской песни «Калинка», поющийся с сильным акцентом, клуб собирает паззл из, видимо, новичков клуба. Внутри последней детали вместо лица футболиста изображен бело-сине-красный триколор с улыбающимся эмодзи.
В подписи к твиту SMM-менеджер «Истанбула» за что-то поблагодарил игрока «Ромы» Ченгиза Ундера.
- В январе 2019-го 31-летний футболист отказался от понижения зарплаты в «Рубине» и расторг соглашение с казанским клубом. В «Истанбул» он перешел на правах свободного агента.
- Русские медиа зимой примеряли Кудряшова к «Зениту» и «Краснодару».
Гамова и олимпийцы страдают из-за комплексов. Значки ЗМС для футболистов – это нормально
Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой