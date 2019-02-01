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Федор Кудряшов перешел в «Истанбул» – в твиттере его представили психоделическим видео под «Калинку»

Кудряшов перешел в «Истанбул» – в твиттере его представили психоделическим видео под «Калинку»
Eurosport

1 час назад

Хуже кавера на русские песни вы не слышали.

Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком турецкого «Истанбул Башахшехира». Он подписал контракт на 1,5 сезона.

Турки объявили о трансфере Кудряшова в твиттере специальным видео. В нем под странный кавер русской песни «Калинка», поющийся с сильным акцентом, клуб собирает паззл из, видимо, новичков клуба. Внутри последней детали вместо лица футболиста изображен бело-сине-красный триколор с улыбающимся эмодзи.

В подписи к твиту SMM-менеджер «Истанбула» за что-то поблагодарил игрока «Ромы» Ченгиза Ундера.

  • В январе 2019-го 31-летний футболист отказался от понижения зарплаты в «Рубине» и расторг соглашение с казанским клубом. В «Истанбул» он перешел на правах свободного агента.
  • Русские медиа зимой примеряли Кудряшова к «Зениту» и «Краснодару».

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