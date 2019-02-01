Eurosport
Турецкий клуб «Элязыгспор» за 2 часа подписал 22 игрока
Чтобы остаток сезона был таким же устрашающим, как название клуба.
Клуб из второго дивизиона чемпионата Турции «Элязыгспор» подписал 22 футболиста в последний день трансферного окна в стране.
Как пишет ESPN, бум возник из-за поздно отмененного трансферного бана от турецкой Федерации футбола. Среди 22 новичков 12 игроков подписали полноценные контракты, а 10 прибыли на правах аренды.
И да, в твиттере «Элязыгспора» 22 поста о подписании футболистов идут друг за другом.
- Клуб занимает предпоследнюю строчку в таблице.
- А еще «Элязыгспор» уволил главного тренера Орхана Кайнака, но за эти 2 часа не нашел ему замену.
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