Хитрющий Синдзи Кагава обманул голкипера и забил дебютный гол за «Бешикташ»

Полузащитник Синдзи Кагава отметился дебютными голами за «Бешикташ», поучаствовав в разгроме «Антальяспора» в чемпионате Турции – 6:2.

Особенно крутым вышел его первый гол. Японец получил мяч в 35-ти метрах от воротах дошел до штрафной и поймал ударом в угол на противоходе голкипера.

«Боруссия» отдала Кагаву в турецкий клуб в аренду. Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19.

Раннее Синдзи выступал за «Манчестер Юнайтед» – как раз между первым и вторым пришествием в Дортмунд.

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