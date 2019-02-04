Twitter

Хитрющий Синдзи Кагава обманул голкипера и забил дебютный гол за «Бешикташ»

Хитрющий Кагава обманул голкипера и забил дебютный гол за «Бешикташ»
Eurosport

1 час назад

Японец осваивается в Турции.

Полузащитник Синдзи Кагава отметился дебютными голами за «Бешикташ», поучаствовав в разгроме «Антальяспора» в чемпионате Турции – 6:2.

Особенно крутым вышел его первый гол. Японец получил мяч в 35-ти метрах от воротах дошел до штрафной и поймал ударом в угол на противоходе голкипера.

  • «Боруссия» отдала Кагаву в турецкий клуб в аренду. Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19.
  • Раннее Синдзи выступал за «Манчестер Юнайтед» – как раз между первым и вторым пришествием в Дортмунд.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат Турции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Золотые кадры German Masters – Уилсон берет третий титул

02:45
Популярные видео
Голище Тарасенко в падении и ассисты Панарина в бенефисе героев МЧМ-2011
2 510 просмотров22 ч
Ребята из «Торонто» только во втором периоде поняли, что Малкин не играет, и закамбэчили
1 009 просмотров22 ч