Консультант Шкртела: «Барселона» интересовалась Мартином, но он не захотел быть третьей опцией»

Сотрудник агентства, которое представляет интересы защитника «Фенербахче» Мартина Шрктела, Митхат Халис рассказал об интересе к словаку со стороны «Барселоны».

«Барселона» рассматривала подписание Шкртела. Им нужен был центральный защитник в ротацию, но Мартин не согласился. Он не захотел подменять Пике и Умтити. Шкртел счастлив в Стамбуле и играет важную роль для «Фенербахче». Он не хотел быть третьим выбором в «Барселоне», – цитирует Халиса AS.

Шкртел играет в «Фенере» третий сезон.

До турецкого этапа карьеры он выступал за «Ливерпуль» и «Зенит».

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