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Консультант Шкртела: «Барселона» интересовалась Мартином, но он не захотел быть третьей опцией»

Консультант Шкртела: «Барселона» интересовалась Мартином, но он не захотел быть третьей опцией»
Eurosport

12/02/2019 в 20:33

Защитник «Фенербахче» выбрал игровую практику.

Сотрудник агентства, которое представляет интересы защитника «Фенербахче» Мартина Шрктела, Митхат Халис рассказал об интересе к словаку со стороны «Барселоны».

«Барселона» рассматривала подписание Шкртела. Им нужен был центральный защитник в ротацию, но Мартин не согласился. Он не захотел подменять Пике и Умтити. Шкртел счастлив в Стамбуле и играет важную роль для «Фенербахче». Он не хотел быть третьим выбором в «Барселоне», – цитирует Халиса AS.

  • Шкртел играет в «Фенере» третий сезон.
  • До турецкого этапа карьеры он выступал за «Ливерпуль» и «Зенит».
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