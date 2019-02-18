Twitter

Федор Кудряшов роскошно подключился с фланга и забил первый мяч в дебютном матче в Турции

Кудряшов роскошно подключился с фланга и забил первый мяч в дебютном матче в Турции
Eurosport

37 мин. назадОбновлено 33 мин. назад

Классный старт.

Защитник стамбульского «Башакшехира» Федор Кудряшов эффектно дебютировал за турецкий клуб и забил в матче чемпионата страны против «Антальяспора».

Русский футболист здорово подключился к атаке с левого фланга, получил мяч уже в штрафной и пробил между ног вратарю.

Еще один повтор.

  • В январе 2019-го 31-летний футболист отказался от понижения зарплаты в «Рубине» и расторг соглашение с казанским клубом. В «Истанбул» он перешел на правах свободного агента.
  • «Башакшехир» идет на первом месте в чемпионате Турции-2018/19.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат Турции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте