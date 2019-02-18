Федор Кудряшов роскошно подключился с фланга и забил первый мяч в дебютном матче в Турции

Защитник стамбульского «Башакшехира» Федор Кудряшов эффектно дебютировал за турецкий клуб и забил в матче чемпионата страны против «Антальяспора».

Русский футболист здорово подключился к атаке с левого фланга, получил мяч уже в штрафной и пробил между ног вратарю.

Еще один повтор.

В январе 2019-го 31-летний футболист отказался от понижения зарплаты в «Рубине» и расторг соглашение с казанским клубом. В «Истанбул» он перешел на правах свободного агента.

«Башакшехир» идет на первом месте в чемпионате Турции-2018/19.

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