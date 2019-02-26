В матче 23-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» сыграл вничью с «Бешикташем» (3:3). Хотя после первого тайма все складывалось для «желто-синих» крайне печально.

Гёкхан Гёнюл пальнул по центру после штрафного, поданного новичком «орлов» Синдзи Кагавой. Гёнюл, отыгравший в «Фенербахче» девять лет, гол не отпраздновал.

А затем Бурак Йылмаз закатил такой алмаз с пенальти. Его заработал все тот же Гёнюл.

И потом Бурак положил еще один мяч. Казалось, интрига умерла.

Роль первого мстителя взял на себя Миха Зайц из «Фенера» уже на первой минуте во втором тайме.

Второй мяч «Фенербахче» вышел почти таким же, как первый у «Бешикташа» – после стандарта с того же участка поля.

И-и-и... Эквалайзер.

И по традиции – самые горячие болельщики, которых едва сдерживает кордон полиции.

«Бешикташ» занимает третью строчку в чемпионате Турции.

«Фенербахче» – на 14-м.

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