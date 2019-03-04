Турецкий футболист пронес на поле лезвие и весь матч резал оппонентов

В Турции нашелся футболист, ставший претендентом на звание самого мерзкого спортсмена в истории.

Мансур Чалар из «Амедспора» пронес на матч лезвие и использовал его для нападения на футболистов «Сакарьяспора». Соперники не сразу поняли, в чем подвох, однако по окончании встречи опубликовали снимки порезов в соцсетях.

Руководство «Амедспора» заявило, что Чалар не резал игроков соперника, назвав появившуюся в сети информацию «грязной пропагандой».

«Амедспор» и «Сакарьяспор» выступают в третьей по силе турецкой лиге.

Матч между командами завершился со счетом 1:1.

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