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Турецкий футболист пронес на поле лезвие и весь матч резал оппонентов

Турецкий футболист пронес на поле лезвие и весь матч резал оппонентов
Eurosport

1 час назад

Его клуб отрицает, что это так.

В Турции нашелся футболист, ставший претендентом на звание самого мерзкого спортсмена в истории.

Мансур Чалар из «Амедспора» пронес на матч лезвие и использовал его для нападения на футболистов «Сакарьяспора». Соперники не сразу поняли, в чем подвох, однако по окончании встречи опубликовали снимки порезов в соцсетях.

Руководство «Амедспора» заявило, что Чалар не резал игроков соперника, назвав появившуюся в сети информацию «грязной пропагандой».

  • «Амедспор» и «Сакарьяспор» выступают в третьей по силе турецкой лиге.
  • Матч между командами завершился со счетом 1:1.

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