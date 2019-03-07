Резавшего соперников лезвием турецкого футболиста пожизненно дисквалифицировали

Футболист турецкого клуба «Амедспор» Мансур Чалар получил пожизненную дисквалификацию за нападение на игроков «Сакарьяспора» с лезвием.

Чалар незаметно царапал соперников на протяжении всего матча, но отныне он не сможет участвовать в любых турнирах под эгидой Турецкой федерации футбола, сообщает BBC.

Руководство «Амедспора» заявило, что Чалар не резал игроков соперника, назвав появившуюся в сети информацию «грязной пропагандой».

Матч между командами третеьй лиги завершился со счетом 1:1.

Турецкий футболист пронес на поле лезвие и весь матч резал оппонентов

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