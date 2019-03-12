«С Кариусом что-то не так, хотя он талантлив». Тренер «Бешикташа» раскритиковал голкипера

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш раскритиковал голкипера Лориса Кариуса за игру в матче чемпионата Турции против «Коньяспора». «Орлы» выиграли со счетом 3:2, но Лорис пропустил необязательные мячи.

«Кариус виноват в голах, которые он пропустил. Лорис переживет период стагнации, что-то случилось с его мотивацией и энтузиазмом. Он действительно не чувствует себя частью команды. Мы не смогли решить эту проблему, и, конечно, частично вина лежит на мне.

С ним что-то не так, ему не везет. Он талантлив, но у него не получается, и это проблема», – цитирует Гюнеша ESPN.

В финале Лиги чемпионов-2017/18 Кариус допустил две фатальные ошибки, из-за которых «Ливерпуль» проиграл титул «Реалу» (1:3).

После этого Лорис ушел в аренду в «Бешикташ».

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