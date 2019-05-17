Ирина Морозюк, жена выступающего за «Ризеспор» украинского футболиста Николая Морозюка, рассказала об отношении мужа к ее откровенным снимкам в инстаграме.

«1. Как муж относится к твоим фото? 2. Муж тебя совсем не ревнует? Как, ты не живешь с мужем? Неужели ты не боишься, что он будет тебе изменять? Итак. 1. Вот у меня сразу встречный вопрос: какие фото? Что в них такого запрещенного, на что муж мой должен реагировать плохо? Начнем с того, что я живу в Украине и религиозные и культурные понятия не запрещают нам оголять тело. Мы спокойно ходим на пляже в бикини, и все супер. Там тоже на каждую из вас глазеют десятки мужчин. Это же нормально, почему же тогда фото в белье вызывает такой бум и столько вопросов?

Идем дальше. «На меня смотрят глаза других мужчин». Ключевое слово – «смотрят». Разве это плохо? На то им Бог дал глаза, это абсолютно нормально! Хуже если бы не смотрели. Как это может огорчать моего мужа? Ему наоборот это нравится. Не думаю, что он был бы сильно счастлив, если его жену считали бы несексуальной, некрасивой и т. д.

2. Ревность. У нас в семье, конечно, присутствует здоровая ревность! Муж ревнует меня, и я ревную его. У кого-то жена или муж не могут пойти в ночной клуб одни – у нас это абсолютная норма. Почему нет? Потому что я там найду себе лучше, или он найдет? Как вы не понимаете, что чем больше запретов, тем больше желание! У кого-то в семье запрещено общение с противоположным полом, а у нас это тоже нормально. Если я вышла замуж, то после брака у меня не может быть новых знакомств с новыми людьми? Что за бред?

Почему я не могу общаться и заводить себе новых друзей мужчин? Может, вы скажете, что дружбы между женщиной и мужчиной не бывает. И отчасти это правда, но только если барышня своей ***** [половому органу] не хозяйка. А я – лев по знаку зодиака, лидер, как я могу быть не хозяйкой своей 🦋, если я хозяйка своей жизни?

3. Если уж так случится, что муж мне изменит, и я об этом узнаю, то тогда будем говорить. По мере поступления проблемы. Да и вообще, в браке люди должны кайфовать от этого статуса, а не страдать. ****** [Зачем] тогда это замужество? Я не понимаю, как один человек может что-то запрещать другому. Не пей, не кури, не носи короткие платья и т. д. В смысле? Хочешь утверждаться за счет кого то – заведи собаку. Должно развиваться уважение и искореняться эгоизм, это успех крепкого союза», – написала Морозюк в инстаграме.

«Ризеспор» за два тура до финиша чемпионата Турции занимает девятую строчку в турнирной таблице.

Морозюк провел в нынешнем розыгрыше Суперлиги 12 матчей и отдал один ассист.

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