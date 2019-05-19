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Кудряшов выиграл серебро чемпионата Турции. Правда, ошибся в золотом матче

Кудряшов выиграл серебро чемпионата Турции. Правда, ошибся в золотом матче
Eurosport

11 мин. назад

Фатальная ошибка в главном матче сезона.

«Галатасарай» обыграл «Истанбул Башакшехир» в матче предпоследнего тура чемпионата Турции со счетом 2:1.

Победный мяч забил Генри Оньекуру после срезки русского защитника гостей Федора Кудряшова.

«Галатасарай» оформил титул: за тур до конца «Джимбом» опережает «Башакшехир» на 3 очка и имеет преимущество по личным встречам.

  • Кудряшов перешел в «Башакшехир» зимой на правах свободного агента.
  • «Галатасарай» оформил титул чемпиона Турции в 22-й раз.
  • Ранее «красно-желтые» выиграли и Кубок страны.

Кудряшов роскошно подключился с фланга и забил первый мяч в дебютном матче в Турции

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