Кудряшов выиграл серебро чемпионата Турции. Правда, ошибся в золотом матче
Фатальная ошибка в главном матче сезона.
«Галатасарай» обыграл «Истанбул Башакшехир» в матче предпоследнего тура чемпионата Турции со счетом 2:1.
Победный мяч забил Генри Оньекуру после срезки русского защитника гостей Федора Кудряшова.
«Галатасарай» оформил титул: за тур до конца «Джимбом» опережает «Башакшехир» на 3 очка и имеет преимущество по личным встречам.
- Кудряшов перешел в «Башакшехир» зимой на правах свободного агента.
- «Галатасарай» оформил титул чемпиона Турции в 22-й раз.
- Ранее «красно-желтые» выиграли и Кубок страны.
Кудряшов роскошно подключился с фланга и забил первый мяч в дебютном матче в Турции
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