Фанаты «Бешикташа» написали на машине девушки Кариуса слово «неудачник»

Фанаты «Бешикташа» изуродовали автомобиль девушки Лориса Кариуса надписью «Looser» («Неудачник»). Об этом сообщает The Sun.

Подругу немецкого вратаря зовут София Томалла, и она абсолютно обворожительна – в этом вы убедитесь ниже. 28 мая девушка опубликовала в инстаграме фото своей роскошной машины, которая, правда, немного утратила в лоске после вмешательства турецких болельщиков.

На финише прошлого сезона Кариус, который тогда выступал за «Ливерпуль», допустил две роковые ошибки в финале Лиги чемпионов. После отвратительного перфоманса в решающем матче кампании немца вышвырнули из Англии, отдав в аренду «Бешикташу». Однако Кариус продолжил ошибаться и в Турции – он играл настолько плохо, что заслужил порцию критики от главного тренера команды Шенола Гюнеша.

«Лорис переживет период стагнации, что-то случилось с его мотивацией и энтузиазмом. Он действительно не чувствует себя частью команды. Мы не смогли решить эту проблему, и, конечно, частично вина лежит на мне. С ним что-то не так, ему не везет. Он талантлив, но у него не получается, и это проблема», – заявил Гюнеш.

В чемпионате Турции-2018/19 «Бешикташ» финишировал на третьей строчке.

Срок аренды Кариуса в «Бешикташ» рассчитан до конца следующего сезона. После этого Лорис вернется в «Ливерпуль», где составит конкуренцию бразильцу Алиссону.

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