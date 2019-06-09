Футболисты команды «Бешикташ» U-16 воспользовались услугами проституток перед дебютной игрой на турнире Cup of Rhodes Knights 2019, который проходил на греческом острове Родос.

О секс-скандале, связанном с турецкой командой, сообщила газета Bild. В публикации немецкого источника отмечается, что проститутки попали в отель к игрокам через тренеров, которые также воспользовались их услугами.

«Бешикташ» уже отстранил причастных футболистов от тренировок и матчей.

На следующий день после победы над проститутками турки выиграли у «Панатинаикоса» со счетом 2:1.

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