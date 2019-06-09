Getty Images
Bild: игроки «Бешикташа» U-16 сняли проституток на турнире в Греции, им помог штаб команды
После встречи с девушками легкого поведения парни выиграли у «Панатинаикоса».
Футболисты команды «Бешикташ» U-16 воспользовались услугами проституток перед дебютной игрой на турнире Cup of Rhodes Knights 2019, который проходил на греческом острове Родос.
О секс-скандале, связанном с турецкой командой, сообщила газета Bild. В публикации немецкого источника отмечается, что проститутки попали в отель к игрокам через тренеров, которые также воспользовались их услугами.
- «Бешикташ» уже отстранил причастных футболистов от тренировок и матчей.
- На следующий день после победы над проститутками турки выиграли у «Панатинаикоса» со счетом 2:1.
Руни плакал на плече проститутки, показывая ей снимок живота беременной жены
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте