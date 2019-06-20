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«Башакшехир» расстался с Кудряшовым, Ташчи и Адебайором
Ждем в топ-клубе РПЛ?
Российский защитник Федор Кудряшов официально покинул турецкий «Истанбул Башакшехир».
«Благодарим Федора Кудряшова за вклад в игру нашего клуба, желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в твиттере команды.
Также клуб покинули Сердар Ташчи, Риад Байич и Эммануэль Адебайор.
- 32-летний Кудряшов стал игроком «Истанбула» в зимнее трансферное окно, перейдя из «Рубина» в статусе свободного агента.
- Он провел в Турции восемь матчей, стал автором одного гола и выиграл с клубом серебро национального чемпионата.
Лицо сборной России не Дзюба и не Черчесов. Это Кудряшов – старания больше, чем таланта
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