Жена украинского футболиста поддержала #BottleCapChallenge и откупорила бутылку грудью
Такие челленджи нам нужны!
Ирина Морозюк, жена украинского футболиста Николая Морозюка, приняла участие в популярном челлендже #BottleCapChallenge.
Флешмоб #BottleCapChallenge запустил казахстанский боец MMA Карен Пашикян; его суть заключается в том, чтобы открутить крышку с бутылки при помощи удара ногой. Морозюк трансформировала челлендж и открыла бутылку грудью.
- В данный момент Морозюк выступает за турецкий «Ризеспор».
- Ранее футболист играл за киевское «Динамо», донецкий «Металлург», «Кривбасс», «Оболонь» и «Днепр».
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