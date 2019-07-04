Ирина Морозюк, жена украинского футболиста Николая Морозюка, приняла участие в популярном челлендже #BottleCapChallenge.

Флешмоб #BottleCapChallenge запустил казахстанский боец MMA Карен Пашикян; его суть заключается в том, чтобы открутить крышку с бутылки при помощи удара ногой. Морозюк трансформировала челлендж и открыла бутылку грудью.

В данный момент Морозюк выступает за турецкий «Ризеспор».

Ранее футболист играл за киевское «Динамо», донецкий «Металлург», «Кривбасс», «Оболонь» и «Днепр».

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