Жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина прославилась в интернете, когда поучаствовала во флешмобе #BottleCapChallenge.

По первоначальным условиям челленджа было необходимо сбить крышку с бутылки ногой, но креативная девушка проапгрейдила правила и использовала грудь. А мы принесли больше фото яркой белокурой красотки.

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