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Жена украинского футболиста открыла бутылку грудью. Вот больше ее жарких фото

Жена украинского футболиста открыла бутылку грудью. Вот больше ее жарких фото
Eurosport

37 мин. назад

Ирина Морозюк обжигающе хороша.

Жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина прославилась в интернете, когда поучаствовала во флешмобе #BottleCapChallenge.

По первоначальным условиям челленджа было необходимо сбить крышку с бутылки ногой, но креативная девушка проапгрейдила правила и использовала грудь. А мы принесли больше фото яркой белокурой красотки.

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