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Турецкий клуб хотел купить гамбийского игрока, но по ошибке подписал его однофамильца

Турецкий клуб хотел купить гамбийского игрока, но по ошибке подписал его однофамильца
Eurosport

1 час назад

Вот что такое удачная сделка.

Турецкий футбольный клуб «Менеменспор» уволил гамбийского нападающего Альфу Джаллоу спустя сутки после подписания контракта.

Как сообщает Foroyaa Sport, турки были заинтересованы в покупке соотечественника Джаллоу и его однофамильца – Ламина Джаллоу. В процессе переговоров произошла ошибка, и «Менеменспор» вместо агентов Ламины вышел на агентов Альфы, а те быстро оформили сделку.

В итоге ошибка была устранена, а Альфа Джаллоу теперь находится в поисках нового клуба (ранее он выступал за «Алкошетенсе» из третьей португальской лиги).

  • Права на Ламину Джаллоу принадлежат итальянской «Салернитане».
  • Ранее на Кубке Африки игрок сборной Мали Адама Траоре забил гол, был заменен на Адама Траоре – и Адама Траоре снова забил.

Игрок дал интервью с заголовком «Врачи говорили, что я умру» и через день умер

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