Турецкий клуб хотел купить гамбийского игрока, но по ошибке подписал его однофамильца

Турецкий футбольный клуб «Менеменспор» уволил гамбийского нападающего Альфу Джаллоу спустя сутки после подписания контракта.

Как сообщает Foroyaa Sport, турки были заинтересованы в покупке соотечественника Джаллоу и его однофамильца – Ламина Джаллоу. В процессе переговоров произошла ошибка, и «Менеменспор» вместо агентов Ламины вышел на агентов Альфы, а те быстро оформили сделку.

В итоге ошибка была устранена, а Альфа Джаллоу теперь находится в поисках нового клуба (ранее он выступал за «Алкошетенсе» из третьей португальской лиги).

Права на Ламину Джаллоу принадлежат итальянской «Салернитане».

Ранее на Кубке Африки игрок сборной Мали Адама Траоре забил гол, был заменен на Адама Траоре – и Адама Траоре снова забил.

Игрок дал интервью с заголовком «Врачи говорили, что я умру» и через день умер

Качай приложение Eurosport для iOS или Android