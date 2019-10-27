Бешикташ
    -
    19:00
    27.10.19
    Инёню
    Галатасарай
      Чемпионат Турции • Тур 9
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      Бешикташ - Галатасарай
      Чемпионат Турции - 27 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Турции. Следите за матчем Бешикташ – Галатасарай на Eurosport.ru! 27 октября 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Абдулла Авши или Фатих Терим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бешикташ и Галатасарай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бешикташ и Галатасарай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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