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Бешикташ - Галатасарай
Чемпионат Турции - 27 октября 2019
Футбол, Чемпионат Турции. Следите за матчем Бешикташ – Галатасарай на Eurosport.ru! 27 октября 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Абдулла Авши или Фатих Терим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бешикташ и Галатасарай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бешикташ и Галатасарай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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