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Бешикташ - Антальяспор

Чемпионат Турции - 13 июня 2020

Футбол, Чемпионат Турции. Следите за матчем Бешикташ – Антальяспор на Eurosport.ru! 13 июня 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Сергей Ялшин или Тамер Туна? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бешикташ и Антальяспор и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Бешикташ и Антальяспор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

