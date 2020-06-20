Кайсериспор
    -
    18:30
    20.06.20
    Kadir Has Sehir Stadyumu
    Генчлербирлиги
      Чемпионат Турции • Тур 28
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      Онлайн
      Кайсериспор - Генчлербирлиги
      Чемпионат Турции - 20 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Турции. Следите за матчем Кайсериспор – Генчлербирлиги на Eurosport.ru! 20 июня 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роберт Просинечки или Хамза Хамзаоглу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кайсериспор и Генчлербирлиги и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кайсериспор и Генчлербирлиги, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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