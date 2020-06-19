Анкарагюджю
    -
    21:00
    19.06.20
    Eryaman Stadium
    Башакшехир
      Чемпионат Турции • Тур 28
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Анкарагюджю - Башакшехир
      Чемпионат Турции - 19 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Турции. Следите за матчем Анкарагюджю – Башакшехир на Eurosport.ru! 19 июня 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мустафа Ресит Акджай или Окан Бурук? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Анкарагюджю и Башакшехир и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Анкарагюджю и Башакшехир, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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