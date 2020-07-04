Фенербахче
    -
    21:00
    04.07.20
    Сукру Саракоглу
    Гёзтепе
      Чемпионат Турции • Тур 30
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      Фенербахче - Гёзтепе
      Чемпионат Турции - 4 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Турции. Следите за матчем Фенербахче – Гёзтепе на Eurosport.ru! 4 июля 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фенербахче и Гёзтепе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фенербахче и Гёзтепе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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