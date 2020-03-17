Гёзтепе
    -
    20:00
    17.03.20
    Bornova Stadyumu
    Ризеспор
      Чемпионат Турции • Тур 21
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Гёзтепе - Ризеспор
      Чемпионат Турции - 17 марта 2020

      Футбол, Чемпионат Турции. Следите за матчем Гёзтепе – Ризеспор на Eurosport.ru! 17 марта 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ilhan Palut или Унал Караман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гёзтепе и Ризеспор и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Гёзтепе и Ризеспор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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