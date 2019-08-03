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Лодыгин подписал 2-летний контракт с новичком турецкого чемпионата
Экс-вратарь «Зенита» нашел неожиданный вариант продолжения карьеры.
Экс-вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин продолжит карьеру в турецком чемпионате.
Футболист подписал контракт с командой «Газишехир Газиантеп» на два года. Новый клуб Лодыгина в этом сезоне вышел в элитный турецкий дивизион.
- Лодыгин защищал ворота «Зенита» с 2013 по 2019 год. Последний сезон он провел в «Олимпиакосе».
- В «Зените» Юрий выиграл два чемпионата России, Кубок и два Суперкубка страны.
- Контракт 29-летнего голкипера с «Зенитом» истек 30 июня, клуб его не продлил.
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