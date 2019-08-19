Жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина исполнила классный трюк с мячом, а заодно порадовала подписчиков новой откровенной сторис.

Супруга полузащитника «Ризеспора» подкинула мяч ногой себе на спину, после чего, удерживая его в этом положении, сняла с себя одежду и осталась в одном нижнем белье. «Раздевайтесь. И... Идите. Спать», – написала Морозюк в сторис.

А финал видео, где все самое интересное, смотрите тут.

Ранее Ирина поддержала #BottleCapChallenge, открыв бутылку грудью.

До «Ризеспора» Морозюк играл за киевское «Динамо», донецкий «Металлург», «Кривбасс», «Оболонь» и «Днепр».

Жена украинского футболиста открыла бутылку грудью. Вот больше ее жарких фото

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