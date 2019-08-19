В стартовом туре чемпионата Турции «Сивасспор» разгромил «Бешикташ» со счетом 3:0. В конце первого тайма вратарь хозяев Мамаду Самасса столкнулся с игроком «черных орлов» Тайлером Бойдом.

Врачи вывели Мамаду за пределы поля, где малиец на несколько минут потерял сознание.

Самассу доставили в больницу, у него диагностирована частичная потеря памяти. Сейчас жизни футболиста ничего не угрожает.

Мамаду перешел в «Сивасспор» в июле из «Труа».

На счету малийца 14 матчей за национальную сборную.

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