Во время товарищеского матча между турецкими «Бурсаспором» и «Фенербахче» произошел неприятный эпизод.

Камера выхватила двух юных болельщиков «Бурсаспора», один из которых смачно затягивался сигаретой. Неловкости эпизоду добавлял тот факт, что сама игра была организована ради благотворительного сбора средств в пользу детей, борющихся с раком.

В интернете поднялась волна возмущения, журналисты взялись за расследование и раскопали удивительный факт: курящий «мальчик» на трибунах оказался сильно в возрасте – 36 лет. На других кадрах это лучше бросается в глаз.

«Бурсаспор» победил «Фенер» со счетом 2:1.

В прошлом сезоне «Бурсаспор» вылетел из элитного дивизиона чемпионата Турции.

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