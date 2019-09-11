Полузащитник «Башакшехира» Арда Туран приговорен к двум годам, восьми месяцам и 15 дням лишения свободы.

Как сообщает BBC, Туран получил срок за стрельбу из пистолета, хранение нелицензионного оружия и преднамеренное нападение. В то же время игрока оправдали по статье «сексуальные домогательства».

В октябре прошлого года Туран зажег в одном из ночных клубов Стамбула, где приставал к жене певца Беркая Шахина. Из-за этого у футболиста случилась драка с певцом, в ходе которой футболист сломал ему нос. Позже Туран явился к артисту в больницу и захватил с собой пистолет.

«Не знал, что это твоя жена. Извини, можешь пристрелить меня», – сказал Туран Шахину, однако Беркай отказался брать пистолет.

Права на Турана принадлежат «Барселоне».

Срок Турана – условный. Он превратится в реальный, если Арда совершит еще одно преступление в течение следующих пяти лет.

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