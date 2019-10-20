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Лодыгин напомнил о себе дикой ошибкой в чемпионате Турции

Лодыгин напомнил о себе дикой ошибкой в чемпионате Турции
Eurosport

38 мин. назад

Юрий никак не вернется на прежний уровень.

В матче чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Газиантепом» случился курьезный гол.

Дэниел Старридж выполнил закидушку на партнера, голкипер гостей Юрий Лодыгин сыграл на выходе и попытался поспеть к мячу быстрее нападающего. В итоге Лодыгин исполнил какой-то странный кульбит и врезался в собственного защитника – нападающий спокойно прошел дальше и покатил мяч в пустые.

  • 29-летний Лодыгин играет в Турции с прошлого лета.
  • «Газиантеп» идет на восьмой строчке, «Трабзонспор» – первый.

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