В матче чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Газиантепом» случился курьезный гол.

Дэниел Старридж выполнил закидушку на партнера, голкипер гостей Юрий Лодыгин сыграл на выходе и попытался поспеть к мячу быстрее нападающего. В итоге Лодыгин исполнил какой-то странный кульбит и врезался в собственного защитника – нападающий спокойно прошел дальше и покатил мяч в пустые.

29-летний Лодыгин играет в Турции с прошлого лета.

«Газиантеп» идет на восьмой строчке, «Трабзонспор» – первый.

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