Чудовищное вратарское удаление произошло в матче чемпионата Турции между «Коньяспором» и «Малатьяспором».

Спустя 11 секунд после стартового свистка голкипер «Коньяспора» Серкан Кырынтылы решил сыграть на выходе и, кажется, забыл, что не имеет права играть руками за пределами штрафной площадки. Судья оперативно подошел с красной карточкой, но антигерой эпизода уже понял, что натворил, и стащил перчатки.

«Коньяспор» проиграл со счетом 0:2.

Команда вратаря-неудачника идет на седьмом месте, соперник – на пятом.

Японский кипер держался за голову и почти умирал, но чудом исцелился после свистка на перерыв

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