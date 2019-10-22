Турецкий вратарь забыл, что играть руками за пределами штрафной нельзя, и заработал нелепое удаление
Этот ляп войдет в футбольные учебники.
Чудовищное вратарское удаление произошло в матче чемпионата Турции между «Коньяспором» и «Малатьяспором».
Спустя 11 секунд после стартового свистка голкипер «Коньяспора» Серкан Кырынтылы решил сыграть на выходе и, кажется, забыл, что не имеет права играть руками за пределами штрафной площадки. Судья оперативно подошел с красной карточкой, но антигерой эпизода уже понял, что натворил, и стащил перчатки.
- «Коньяспор» проиграл со счетом 0:2.
- Команда вратаря-неудачника идет на седьмом месте, соперник – на пятом.
Японский кипер держался за голову и почти умирал, но чудом исцелился после свистка на перерыв
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