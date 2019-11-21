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«Уже восьмой день не можем найти Садаева». Экс-игрок «Ахмата» пропал в Турции

«Уже восьмой день не можем найти Садаева». Экс-игрок «Ахмата» пропал в Турции
Eurosport

10 мин. назад

Последний раз он выходил на связь больше недели назад.

В Турции пропал российский футболист «Анкарагюджю» Заур Садаев.

По информации Milliyet, 30-летний Садаев не выходит на связь с руководством команды и главным тренером Мустафой Капланом больше недели. «Уже восьмой день не можем найти Заура Садаева. Матчи сборных кончились, а его все нет», – заявил Каплан.

  • Садаев выступает за «Анкарагюджю» с февраля 2019 года
  • Права на футболиста долгое время принадлежали «Ахмату».
  • В 2011-м и 2012-м Заур вызывался во вторую сборную России.

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