В Турции пропал российский футболист «Анкарагюджю» Заур Садаев.

По информации Milliyet, 30-летний Садаев не выходит на связь с руководством команды и главным тренером Мустафой Капланом больше недели. «Уже восьмой день не можем найти Заура Садаева. Матчи сборных кончились, а его все нет», – заявил Каплан.

Садаев выступает за «Анкарагюджю» с февраля 2019 года

Права на футболиста долгое время принадлежали «Ахмату».

В 2011-м и 2012-м Заур вызывался во вторую сборную России.

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