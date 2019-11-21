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«Больше не буду играть за этот клуб». Садаев нашелся в Чечне
Все просто.
Российский футболист турецкого «Анкарагюджю» Заур Садаев разорвал контракт с клубом. Он не выходил на связь с представителями команды больше недели.
«Решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван!» – написал 30-летний нападающий в инстаграм-сториз. Судя по геотегу, Садаев уже вернулся в Чечню.
- В 2013 году Садаев уехал из израильского клуба «Бейтар», не дожидаясь окончания чемпионата и никого не предупредив.
- Садаев выступал за «Анкарагюджю» с февраля 2019 года, в России он играл за «Ахмат».
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