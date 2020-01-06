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Кудряшов перешел в «Антальяспор»
Легенда чемпионата Турции.
Бывший игрок «Сочи» Федор Кудряшов подписал контракт с новым клубом.
32-летний защитник сборной России подписал контракт с «Антальяспором». Соглашение рассчитано до 2021 года.
В середине декабря Кудряшов и «Сочи» расторгли контракт. Федор провел за клуб 16 матчей в РПЛ и забил один мяч.
Ранее Кудряшов уже выступал в чемпионате Турции. В сезоне-2018/19 защитник сыграл восемь матчей за «Истанбул».
- За сборную России Кудряшов провел 35 матчей и забил один мяч, сыграл в Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018.
- «Антальяспор» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Турции с 14 очками.
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