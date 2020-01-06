Бывший игрок «Сочи» Федор Кудряшов подписал контракт с новым клубом.

32-летний защитник сборной России подписал контракт с «Антальяспором». Соглашение рассчитано до 2021 года.

В середине декабря Кудряшов и «Сочи» расторгли контракт. Федор провел за клуб 16 матчей в РПЛ и забил один мяч.

Ранее Кудряшов уже выступал в чемпионате Турции. В сезоне-2018/19 защитник сыграл восемь матчей за «Истанбул».

За сборную России Кудряшов провел 35 матчей и забил один мяч, сыграл в Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

«Антальяспор» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Турции с 14 очками.

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