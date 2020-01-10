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Лодыгин снова остался без клуба – «Газиантеп» разорвал с ним контракт спустя полгода
Юрий, как обычно, не поймал – в этот раз волну успеха.
Звезда новичка турецкой Высшей лиги «Газишехир Газиантеп» Юрий Лодыгин покинул клуб.
Бывший вратарь «Зенита» расторг контракт с командой по обоюдному согласию сторон.
«Огромное спасибо за все клубу! Я желаю вам всего самого лучшего в остатке сезона! Благодарю руководство, персонал, игроков. Удачи, и я надеюсь, что вы добьетесь фантастических результатов!» – написал Юрий в инстаграме.
- Лодыгин перешел в «Газиантеп» летом 2019-го года, подписав контракт на 2 года. До этого Юрий шесть лет выступал за «Зенит».
- За полгода он сыграл всего два матча в составе, пропустил шесть мячей и отметился одним лютым привозом.
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