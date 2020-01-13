Бывший игрок сборной Турции и бронзовый призер ЧМ-2002 Хакан Шукюр работает таксистом в Вашингтоне из-за конфликта с турецким правительством.

Счета экс-футболиста на родине заморожены, он не имеет доступа к собственности. Автор самого быстрого гола в истории чемпионатов мира живет в Вашингтоне и работает в Uber из-за политического преследования со стороны турецкого правительства.

Несколько лет назад Шюкур вступил в партию Эрдогана, но вскоре покинул ее – Хакан был разочарован уровнем коррупции и общей манерой ведения дел. После этого его счета были заморожены, а в 2015 году он вместе с семьей мигрировал в США из-за постоянных нападок на родине. В 2016 году его объявили в турецкий розыск из-за подозрений в причастности к попытке госпереворота. Его отца отправили в тюрьму, но выпустили на свободу из-за того, что диагностировали рак.

Хакан не мог сдавать недвижимость в аренду из-за опасений, что государственный режим будет давить на арендаторов. Ему пришлось закрыть кафе, которое он открыл уже в Штатах, из-за издевательств со стороны неизвестных лиц.

«Я начинаю работать, потому что у меня ничего нет нигде в мире. Эрдоган забрал у меня все – мое право на свободу, право на самовыражение, на труд. Они бросали камни в магазин моей жены, мои дети подвергаются нападкам на улице, я получал угрозы после каждого сделанного мной заявления. Когда я покинул страну, они арестовали моего отца. Все, чем я владел, было конфисковано. Это трудное время для моих родителей. Все люди, которые связаны со мной, испытывают финансовые трудности», – приводит слова экс-футболиста Record.

Форвард по прозвищу Бык Босфора, известный по выступлениям за «Галатасарай», «Интер» и «Парму», провел более 100 игр за сборную Турции, стал с ней бронзовым призером ЧМ-2002.

Шукюр забил самый быстрый гол в истории ЧМ – в матче за третье место на турнире 2002 года он поразил ворота Кореи на 11-й секунде.

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