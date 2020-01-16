Эрдоган гостил на свадьбе Шукюра, а потом уничтожил его. Путь от лучшего форварда мира до таксиста

Каждый, кто хоть раз вызывал такси, задавался вопросом: «А кто за рулем?». Водителем может спокойно оказаться медсестра, подрабатывающая перед сменой, или гитарист-виртуоз, который так и не стал звездой рок-н-ролла. Если каким-то образом занесет в Вашингтон, вполне возможна поездка на Uber с бывшим футболистом, чье имя гремело на весь мир 20 лет назад. Правда, его теперь трудно узнать – с праймовых времен Хакан Шукюр поседел и набрал вес.

Экс-девятка сборной Турции брал бронзу чемпионата мира-2002, выигрывал еврокубки с «Галатасараем», признавался лучшим нападающим планеты по версии ФИФА и считался национальным героем. Сегодня Шукюр возит подвыпивших студентов американских колледжей, а в свободное время торгует книгами. Статус полубога показал Хакану темную сторону: вынудил бежать из родной страны и отнял все богатства. Избавиться от прошлого невозможно – из-за радикально настроенных сограждан ФБР опекало знаменитого турка даже в Америке.

Все закрутилось в начале 90-х, когда молодой парень ворвался в «Галатасарай» и начал забивать в каждом втором матче. Благодаря голам Шукюра клуб завоевывал трофеи, а сборная побеждала во всех матчах, в которых отличался Бык Босфора. За пару лет Хакан превратился в любимого спортсмена Турции, чьей популярностью пользовались серьезные дяди. И даже тети! За организацию первой свадьбы футболиста взялась Премьер-министр Тансу Чиллер – дело государственной важности.

Хакан захотел жениться, когда переехал в «Торино» в 1995-м. Кебаб приготовить некому, пообщаться на родном языке тоже не с кем. 24-летний футболист затосковал и сделал предложение подруге Эсре, в которую влюбился еще в Турции. Девушке было всего 19, она училась на втором курсе Стамбульского университета. Родители Эсры выступили против брака – старики хотели, чтобы дочь получила образование, а не уезжала в Италию. Тогда в ситуацию и вмешалась высокопоставленная леди.

Премьер Чиллер понимала, что Шукюр – амбассадор Турции в Европе, и его нужно держать в максимально комфортных условиях. Игра на Апеннинах не шла, поэтому женщина взяла переговоры на себя и переубедила семью девушки. Свадьбу транслировали в прямом эфире на всю страну. На утро в газетах красовался снимок: по бокам от Шукюра и невесты за столом сидят мэр Стамбула Реджеп Эрдоган (большой фанат футбола и в прошлом полупрофессиональный игрок) , а также писатель и общественный деятель Фетхуллах Гюлен, которого позвали (напросился?) свидетелем.

Союз развалился всего через четыре месяца. Эсра сбежала из Турина обратно к родителям, а обиженный Хакан обвинил бывшую жену в краже драгоценностей и заявил, что она никогда его не любила. Девушка наслаждалась свободой недолго – в 1999-м она погибла вместе с семьей при Измитском землетрясении.

Позже Шукюр не адаптировался к Европе и с новой женой, когда играл за «Интер», «Парму» и «Блэкберн». Все его успехи связаны с «Галатасараем», где он суммарно отыграл 13 сезонов, и национальной сборной – в футболках этих команд Хакан настрелял 346 голов. Такой статистики хватило, чтобы по окончании карьеры сохраниться в памяти народа легендой турецкого футбола.

Но старые влиятельные друзья продолжили использовать знаменитое имя: в 2011-м Эрдоган и Гюлен позвали Шукюра в Партию справедливости и развития. «Меня пригласили, потому что это было выгодно. Если бы я не принял предложение и не попал в политику, то никогда не узнал, как все на самом деле происходит в Турции. Я увидел много коррупции, узнал об ужасных вещах и вышел из партии в 2013-м. Тогда и начался ад», – вспоминает бывший футболист.

Хакан Шукюр на ЧМ-2002Imago

К этому времени пути Эрдогана и Гюлена разошлись. Это случилось после того, как Фетхуллах раскритиковал правительство за подавление акций протеста и заварил коррупционный скандал, связанный с близкими Реджепа. Политические высказывания Хакана были ближе к суждениям свидетеля на первой свадьбе, поэтому Шукюра причислили к движению Гюлена, который с 1999-го находится в добровольном изгнании в Пенсильвании.

Шукюр вовремя понял, что ему тоже пора линять в США, и избежал четырехлетнего заключения за оскорбление Эрдогана в твиттере. Сюр в том, что в посте даже не фигурировало имя президента. Позже власти обвинили экс-футболиста еще и в причастности к попытке госпереворота, который связывали с Гюленом – восстание подавили, но погибли 246 человек, не считая мятежников. «Кажется, никто не в состоянии объяснить, какой была моя роль в этом перевороте. Я не сделал ничего противозаконного. Я не предатель или террорист», – заявил Хакан. В тюрьму мгновенно отправили Шукюра-старшего, но потом перевели под домашний арест из-за рака.

Лучший бомбардир турецкой сборной потерял заработанные миллионы, хранившиеся на счетах в родной стране, и выдавливается из памяти соотечественников. В 2017-м «Галатасарай» исключил его из членства в клубе – Эрдоган имеет сильное влияние на футбольных функционеров. Теперь Шукюра вспоминают героем шепотом, чтобы избежать репрессий. Максимум – смотрят трансляции на его канале в ютьюбе с 49 тысячами подписчиков.

Не хочешь потерять все и работать таксистом? Внимательнее выбирай гостей на свадьбу.

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