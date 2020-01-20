Футболисты турецкого «Велимешеспорта» дважды перебивали пенальти в ворота «Ушакспора» и не реализовали ни одну попытку.

11-метровый назначили на 90-й минуте. Вратарь Эрсин Айдын отбил удар, но судья показал ему желтую карточку – арбитр заметил нарушение правил. Пенальти перебили, голкипер снова потащил его, но вновь с нарушением, и футболиста удалили с поля.

Вратарский свитер надел защитник и оставил ворота в неприкосновенности.

Команды играют в третьем дивизионе Турции.

«Ушакспор» выиграл со счетом 2:0.

Эрдоган гостил на свадьбе Шукюра, а потом уничтожил его. Путь от лучшего форварда мира до таксиста

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере