Турецкий голкипер отбил 2 пенальти с нарушением и удалился. В ворота встал защитник и взял третий
Мяч не шел в сетку с 11-метровой отметки.
Футболисты турецкого «Велимешеспорта» дважды перебивали пенальти в ворота «Ушакспора» и не реализовали ни одну попытку.
11-метровый назначили на 90-й минуте. Вратарь Эрсин Айдын отбил удар, но судья показал ему желтую карточку – арбитр заметил нарушение правил. Пенальти перебили, голкипер снова потащил его, но вновь с нарушением, и футболиста удалили с поля.
Вратарский свитер надел защитник и оставил ворота в неприкосновенности.
- Команды играют в третьем дивизионе Турции.
- «Ушакспор» выиграл со счетом 2:0.
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