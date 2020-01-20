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Турецкий голкипер отбил 2 пенальти с нарушением и удалился. В ворота встал защитник и взял третий

Турецкий голкипер отбил 2 пенальти с нарушением и удалился. В ворота встал защитник и взял третий
Eurosport

48 мин. назад

Мяч не шел в сетку с 11-метровой отметки.

Футболисты турецкого «Велимешеспорта» дважды перебивали пенальти в ворота «Ушакспора» и не реализовали ни одну попытку.

11-метровый назначили на 90-й минуте. Вратарь Эрсин Айдын отбил удар, но судья показал ему желтую карточку – арбитр заметил нарушение правил. Пенальти перебили, голкипер снова потащил его, но вновь с нарушением, и футболиста удалили с поля.

Вратарский свитер надел защитник и оставил ворота в неприкосновенности.

  • Команды играют в третьем дивизионе Турции.
  • «Ушакспор» выиграл со счетом 2:0.

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