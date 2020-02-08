Ирина Морозюк, жена полузащитника турецкого «Ризеспора» и сборной Украины Николая Морозюка, может понести наказание на исполнение гимна Украины в нижнем белье.

Несколько дней назад Морозюк опубликовала ролик, где она поет гимн Украины с приспущенными брюками. По словам известного украинского юриста Юрия Юрченко, девушка может столкнуться с серьезными последствиями за этот поступок.

«Надругательство – это оскорбительное отношение, грубое издевательство или демонстрация пренебрежения. По статье 338 Уголовного кодекса Украины надругательство над государственными символами карается штрафом до 50-ти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или арестом на срок до трех лет.

С объективной стороны преступления, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 338, заключаются в публичном надругательстве. То есть, надругательство над государственными символами влечет ответственность по вышеупомянутой статье только в случае, если она была публичной. Если уже и брать в использование государственные символы, то они могут использоваться исключительно с уважением! И ни одно пренебрежение недопустимо, в том числе и насмешки», – заявил «Чемпиону» Юрченко.

Морозюк выступает за «Ризеспор» с 2019 года.

До переезда в Турцию Николай выступал за киевское «Динамо», донецкий «Металлург», «Кривбасс», «Оболонь» и «Днепр».

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