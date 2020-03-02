Экс-форвард «Челси» и «Ливерпуля» Дэниел Старридж покинул турецкий «Трабзонспор» – его контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Причиной стала дисквалификация игрока со стороны Футбольной ассоциации Англии за ставки, сообщает BBC Sport.

В 2018 году нападающий нарушил правила ФА касаемо ставок – он подсказал брату, что стоит поставить на его аренду в «Вест Бром», а не в «Севилью», как в итоге и произошло. После разбирательств нападающий заплатил 85 тысяч евро штрафа и на две недели был отстранен от футбола, но местная Футбольная ассоциация осталась недовольна вердиктом.

В результате апелляции организация добилась двукратного увеличения финансового штрафа и дальнейшего отлучения Дэниела от игры. «Дэниел Старридж отстранен от футбола и любой связанной с футболом деятельности с сегодняшнего дня до 17 июня 2020 года», – говорится в заявлении ФА.

Старридж – победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля».

Воспитанник «Манчестер Сити» поиграл за «Челси», «Болтон» и «Вест Бромвич».

Англичанин отыграл всего восемь месяцев за турецкий клуб по трехлетнему контракту и забил семь мячей в 16 матчах.

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