Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус, права на которого принадлежат «Ливерпулю», рассказал, что во время матчей его ослепляют прожекторы.

Об этом сообщает турецкое издание Fotospor. Согласно источнику, Кариус пожаловался, что в течение нынешнего сезона он несколько раз сталкивался с проблемой, когда прожекторы на турецких стадионах ослепляли его и мешали его концентрации.

Fotospor предположил, что аналогичная проблема помешала Лорису сыграть на должном уровне в финале Лиги чемпионов-2017/18, где «Ливерпуль» уступил со счетом 1:3. Немецкий вратарь допустил в той игре две вопиющие ошибки, которые привели к голам Карима Бензема и Гарета Бэйла.

Кариус проводит в аренде в «Бешикташе» второй сезон. Перед стартом следующей кампании немец должен вернуться в распоряжение «Ливерпуля», чтобы составить конкуренцию Алиссону.

Сразу после ухода Кариуса «Ливерпуль» снова вышел в финал Лиги чемпионов и на этот раз выиграл (2:0 в матче против «Тоттенхэма»).

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