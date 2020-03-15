Защитник «Башакшехира» Мартин Шкртел стал автором курьезного автогола в матче 26-го тура чемпионата Турции против «Трабзонспора».

На 63-й минуте «Трабзон» подавал угловой. Дальше все выглядело так, будто 35-летний Шкртел забыл, за какую команду играет. Он выпрыгнул выше оппонента и красивым ударом головой перевел мяч в собственные ворота.

Матч завершился со счетом 1:1, автором настоящего гола стал Демба Ба.

«Трабзонспор» и «Башакшехир» делят первое место в чемпионате Турции с 53 очками.

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