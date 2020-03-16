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Родальега сотворил красоту в чемпионате Турции – от удара парашютом в касание не оторвать взгляд

Родальега сотворил красоту в чемпионате Турции – от удара парашютом в касание не оторвать взгляд
Eurosport

35 мин. назад

Чемпионат Турции поставляет шедевры, пока остальной еврофутбол на паузе.

Колумбийский нападающий «Денизлиспора» Уго Родальега сотворил гол-шедевр в матче 26-го тура чемпионата Турции против «Генчлербирлиги».

На 54-й минуте 34-летний Родальега принял точный пас справа от штрафной и четким парашютом перевел его точно в ворота соперника.

  • Гол стал единственным в матче.
  • «Денизлиспор» замыкает топ-10 турецкой Суперлиги, «Генчлербирлиги» расположился следом.
  • С 2009 года по 2015-й Родальега играл в АПЛ – за «Уиган» и «Фулхэм».

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