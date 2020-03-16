Родальега сотворил красоту в чемпионате Турции – от удара парашютом в касание не оторвать взгляд
Чемпионат Турции поставляет шедевры, пока остальной еврофутбол на паузе.
Колумбийский нападающий «Денизлиспора» Уго Родальега сотворил гол-шедевр в матче 26-го тура чемпионата Турции против «Генчлербирлиги».
На 54-й минуте 34-летний Родальега принял точный пас справа от штрафной и четким парашютом перевел его точно в ворота соперника.
- Гол стал единственным в матче.
- «Денизлиспор» замыкает топ-10 турецкой Суперлиги, «Генчлербирлиги» расположился следом.
- С 2009 года по 2015-й Родальега играл в АПЛ – за «Уиган» и «Фулхэм».
Шкртел красивейше замкнул подачу с углового – жаль, что в собственные ворота