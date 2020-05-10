Жутчайшая история.

Защитник любительского клуба «Бурса Йилдырым» Чевхер Токташ признался в убийстве пятилетнего сына Касима.

23 апреля Токташ привез мальчика в больницу Бурсы с симптомами кашля, высокой температурой и подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи отправили ребенка в отделение интенсивной терапии, но тот скончался через два часа. Власти не нашли в его уходе признаков насильственной смерти и постановили, что он умер от COVID-19.

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Через 11 дней Токташ пришел в местный полицейский участок и написал заявление о чистосердечном признании в убийстве. Футболист сообщил, что задушил собственного ребенка.

«Я положил подушку Касиму на голову, когда он лежал на спине. 15 минут давил на подушку и не поднимал. Все это время мой сын боролся со мной. Когда он затих и перестал двигаться, я поднял подушку. Затем позвал докторов, чтобы снять с себя подозрения.

Никогда не любил младшего сына, даже когда он родился. Не знаю почему, просто не любил. Это и было единственной причиной, почему убил его в тот день – сын мне не нравился. У меня нет никаких психологических проблем», – написал Чехвер. Об этой истории со ссылкой на региональные медиа сообщил Daily Sabah.

Полиция после признания задержала футболиста за подозрения в убийстве близкого родственника. По законам Турции ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

В сезонах-2007/08 и 2008/09 Токташ провел семь игр в турецкой Суперлиге за «Хаджетеппе». Всю карьеру он провел в низших дивизионах.

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