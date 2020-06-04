Боатенг предложил сделать день рождения Джорджа Флойда выходным для темнокожих игроков

Кевин-Принс считает, что проблеме дискриминации все еще не уделяется достаточно внимания.

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг высказался на тему расизма в современном обществе.

«Как я себя чувствую на фоне недавних событий? Это сложная ситуация. Кроме того, что мне грустно, я зол. Больно каждый раз возвращаться к одному и тому же чувству. Мне сейчас очень сложно. Такого рода вещи делают тебе больно. Конечно, они расисты, но это происходит из-за невежества, они не понимают. Мы должны стараться объяснить это им как можно проще – это наша работа.

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Мы должны воспитывать детей, это главное. Дети растут и не получают нужные знания от своих родителей или в школе. В школах есть математика, английский и история, почему нет предмета на тему расизма? Заставьте детей понять, что мы все одинаковые. Это следующее поколение – возможно, однажды все поймут.

Сделайте одну вещь: уберите всех темнокожих из спорта и кино, что получится? Будет скучно. Я хочу, чтобы появился день, когда ни один черный игрок не пойдет на работу, возможно, в день рождения Джорджа Флойда. Не потому, что мы не хотим работать или неуважительно относимся к нашим клубам, но чтобы отдать честь сообществу темнокожих», – рассказал Боатенг Sky Sports.

33-летний полузащитник принадлежит «Фиорентине».

Нынешний сезон он проводит в аренде за «Бешикташ».

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