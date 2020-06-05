Защитник Джевхер Токташ не смирился с безразличием сына к футболу.

В сильных стрессовых ситуациях психика может дико сбоить, особенно если не решать проблему долгое время. Напряжение выливается в неврозы, депрессию и страшные преступления, от которых волосы встают дыбом. Самое ужасное, что в таких ситуациях страдают не только больные, но и их близкие. Несмотря на развитие медицины и психологии, люди по-прежнему не научились управлять собой, поэтому в наше время все еще происходят вещи, аналогичные средневековому убийству Иваном Грозным собственного сына.

Ковидный карантин значительно ослабил ментальное здоровье людей. В Турции футболист клуба региональной лиги «Бурса Йилдирим» Чевхер Токташ производил впечатление образцового семьянина и отца. Вместе с женой он воспитывал сыновей семи и пяти лет, гонял с ними мяч на площадке, не жалел денег в парке на мороженое и набил на плече татуировку с изображением старшего Мехмеда.

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Младшему сыну отцовской любви доставалось меньше – в отличие от более подвижного и озорного Мехмеда, Касим предпочитал футболу игры на планшете и истерил, когда отец тащил его на тренировку. Все очень напоминало сюжет фильма «Расплата» с Беном Аффлеком в главной роли, в котором отец жестко воспитывал сыновей и навязывал занятия восточными единоборствами. В фильме деспотичный папаша игнорировал тяжелую форму аутизма у одного из детей и сопутствующие травмы от физических нагрузок.

Выступавший в конце нулевых в турецкой Суперлиге за «Гёзтепе» защитник не мог принять безразличие сына. На карантине у футболиста было полно времени, чтобы разобраться во внутреннем мире ребенка, наладить с ним контакт, но вместо этого Чевхер еще больше озлобился на мальчика. Точкой невозврата в отношениях стала госпитализация Касима в детскую больницу с подозрением на коронавирус – у ребенка поднялась температура и появился сильный кашель.

Везти Касима на лечение собиралась мама, но Чевхер убедил ее остаться и отправился в больницу сопровождающим. Спустя пару часов он выложил в инстаграм несколько фото с территории лечебницы – на них мальчик передвигался самостоятельно и не нуждался в срочной медицинской помощи. Футболиста и его сына поместили в один бокс и расписали лечение. Все шло по плану, но вечером Касим почувствовал себя плохо – отец выскочил из палаты и позвал врачей, пожаловавшись на затрудненное дыхание ребенка.

Попытки реаниматологов спасти жизнь оказались бесполезными – спустя час после обращения Токташа его сын скончался. Медики констатировали смерть от ковида, мальчика похоронили в присутствии родителей и брата. Спустя четыре дня Чевхер опубликовал в инстаграме фото с похорон и трудно объяснимую подпись «Не надеюсь на мир». Спустя еще неделю вскрылась страшная правда, в которую сложно поверить – футболист пришел в полицию и признался в убийстве сына.

«Оставшись в одной комнате с Касимом, я испытал сильное нервное напряжение, – признался копам Токташ. – Я никогда не любил младшего сына, даже не знаю почему. Так было всегда. В тот момент в палате на меня что-то нашло, и я положил ему подушку на голову. Держал где-то четверть часа, сын дергался, но я не отпускал. А потом позвал врачей». Дополнительно иллюстрирует безумие родителя-убийцы тот факт, что за несколько часов до отъезда в больницу он подарил сыновьям PlayStation – это произошло 23 апреля, в День национальной независимости и детей Турции.

Футболист пришел с повинной из-за мук совести, но не признал себя сумасшедшим – он утверждает, что прежде у него никогда не было психологических проблем. Чевхер объяснил преступление нервным срывом. Суд Бурсы взял преступника под стражу, предъявил обвинение в убийстве близкого родственника и вынес постановление об эксгумации тела Касима Токташа. Вскрытие подтвердило смерть от насильственной асфиксии.

Правозащитники требуют для 32-летнего детоубийцы пожизненного заключения. Скорее всего, так и произойдет, но вряд ли это уже кому-то поможет: безумец будет жить с мыслью о страшном грехе, его семья потеряла кормильца и обрела вечное горе. Вместо попытки исправить ситуацию обращением к психотерапевту, уходом из семьи или другим способом, Токташ выбрал самый безрассудный путь.

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