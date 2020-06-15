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Муслера спас ворота ценой травмы и заорал от боли – у него двойной перелом

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Фернандо Муслера

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
2 минут назад

Вратарю «Галатасарая» предстоит длительное лечение.

Вратарь «Галатасарая» и сборной Уругвая Фернандо Муслера получил жуткую травму в матче чемпионата Турции против «Ризеспора».

На 14-й минуте встречи кипер смело остановил контратаку соперника – вышел из ворот и накрыл удар нападающего после прострела. Страйкер по инерции врубился в Муслеру, и уругвайский футболист скорчился от боли. Врачи долго колдовали над игроком, но в итоге его увезли в больницу на скорой. По информации Fanatik, у уругвайца двойной перелом – костей голени и малоберцовой кости правой ноги.

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  • После замены Муслеры «Галатасарай» пропустил два и проиграл матч (0:2).
  • Клуб идет на третьем месте. Лидирует «Трабзонспор».

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