Вратарю «Галатасарая» предстоит длительное лечение.

Вратарь «Галатасарая» и сборной Уругвая Фернандо Муслера получил жуткую травму в матче чемпионата Турции против «Ризеспора».

На 14-й минуте встречи кипер смело остановил контратаку соперника – вышел из ворот и накрыл удар нападающего после прострела. Страйкер по инерции врубился в Муслеру, и уругвайский футболист скорчился от боли. Врачи долго колдовали над игроком, но в итоге его увезли в больницу на скорой. По информации Fanatik, у уругвайца двойной перелом – костей голени и малоберцовой кости правой ноги.

Чемпионат Англии Экс-игрок «Ливерпуля» Коллимор: «Команда Клоппа не станет одной из лучших в истории» 11 ЧАСОВ НАЗАД

После замены Муслеры «Галатасарай» пропустил два и проиграл матч (0:2).

Клуб идет на третьем месте. Лидирует «Трабзонспор».

Азар сильно прибавил после карантина. Похоже, теперь он в состоянии полноценно заменить Роналду

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Чемпионат Испании Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико». Она перенесла операцию по удалению опухоли мозга 13 ЧАСОВ НАЗАД