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На стадионе «Бешикташа» появился манекен с фотографией Джорджа Флойда

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Стадион «Бешикташа»

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
12 минут назад

Необычный трибьют.

На «Водафон-Арене», стадионе турецкого «Бешикташа», появился манекен с фотографией Джорджа Флойда.

Турецкий клуб присоединился ко многим другим командам Европы и предложил болельщикам за определенную плату установить на трибунах манекен с собственным изображением – на время, пока присутствие на арене ограничено из-за пандемии. Один из фанатов клуба почтил память темнокожего мужчины, убитого полицейским в США, и вместо своего фото отправил снимок Флойда.

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  • Клуб занимает пятое место в чемпионате Турции.
  • Лидирует «Трабзонспор».

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