На стадионе «Бешикташа» появился манекен с фотографией Джорджа Флойда

Стадион «Бешикташа»
Фото: Other Agency
Необычный трибьют.
На «Водафон-Арене», стадионе турецкого «Бешикташа», появился манекен с фотографией Джорджа Флойда.
Турецкий клуб присоединился ко многим другим командам Европы и предложил болельщикам за определенную плату установить на трибунах манекен с собственным изображением – на время, пока присутствие на арене ограничено из-за пандемии. Один из фанатов клуба почтил память темнокожего мужчины, убитого полицейским в США, и вместо своего фото отправил снимок Флойда.
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- Клуб занимает пятое место в чемпионате Турции.
- Лидирует «Трабзонспор».
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