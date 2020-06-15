На стадионе «Бешикташа» появился манекен с фотографией Джорджа Флойда

Необычный трибьют.

На «Водафон-Арене», стадионе турецкого «Бешикташа», появился манекен с фотографией Джорджа Флойда.

Турецкий клуб присоединился ко многим другим командам Европы и предложил болельщикам за определенную плату установить на трибунах манекен с собственным изображением – на время, пока присутствие на арене ограничено из-за пандемии. Один из фанатов клуба почтил память темнокожего мужчины, убитого полицейским в США, и вместо своего фото отправил снимок Флойда.

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Клуб занимает пятое место в чемпионате Турции.

Лидирует «Трабзонспор».

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