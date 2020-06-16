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Sporun Dibi: Вида покинет «Бешикташ» и перейдет в клуб РПЛ. На ЧМ-2018 он кричал «Слава Украине!»

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Домагой Вида, Хорватия, ЧМ-2018

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Нас ждет веселое лето.

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида по окончании сезона-2019/20 покинет турецкий «Бешикташ».

Руководство стамбульского клуба уже планирует трансферную политику на это межсезонье и продаст 31-летнего латераля.

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Вида: «Для меня нет разницы между русским и украинцем»

12/07/2018 В 07:55

Инсайдер Sporun Dibi Левент Юмит Эрол заявил, что следующим клубом Виды станет одна из команд Тинькофф Российской Премьер-лиги. Журналист не уточнил, куда именно перейдет Домагой и на какой срок подпишет новое соглашение.

Контракт хорвата с «орлами» заканчивается в 2022 году.

  • В чемпионате Турции-2019/20 Вида провел 26 матчей и забил четыре мяча.
  • После победы Хорватии над Россией в четвертьфинале ЧМ-2018 Домагой и Огнен Вукоевич прокричали в объектив видеокамеры «Слава Украине!».
  • После прохода в финал Вида в эфире «России 24» «извинился перед всеми русскими людьми».

Дзюба: «Вида нас очень взбесил. Хотелось выйти и вбить его в землю»

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