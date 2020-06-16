Домагой Вида, Хорватия, ЧМ-2018
Фото: Getty Images
Нас ждет веселое лето.
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида по окончании сезона-2019/20 покинет турецкий «Бешикташ».
Руководство стамбульского клуба уже планирует трансферную политику на это межсезонье и продаст 31-летнего латераля.
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Инсайдер Sporun Dibi Левент Юмит Эрол заявил, что следующим клубом Виды станет одна из команд Тинькофф Российской Премьер-лиги. Журналист не уточнил, куда именно перейдет Домагой и на какой срок подпишет новое соглашение.
Контракт хорвата с «орлами» заканчивается в 2022 году.
- В чемпионате Турции-2019/20 Вида провел 26 матчей и забил четыре мяча.
- После победы Хорватии над Россией в четвертьфинале ЧМ-2018 Домагой и Огнен Вукоевич прокричали в объектив видеокамеры «Слава Украине!».
- После прохода в финал Вида в эфире «России 24» «извинился перед всеми русскими людьми».
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