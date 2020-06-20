В Демба Ба с трибун бросили бутылку, хотя матчи в Турции проходят без зрителей

Суперлига тоже возобновилась не без скандалов.

Во время матча чемпионата Турции между «Башакшехиром» и «Анкарагюджю» в нападающего стамбульского клуба Демба Ба швырнули бутылку, хотя игра проходила без зрителей.

Бутылка с водой была брошена в 35-летнего форварда гостей, когда тот после замены находился на скамейке запасных. Предмет попал в ногу Ба.

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«Ему нанесли легкие травмы. Того, кто это бросил, найдет полиция. Грустно и одновременно забавно, что это произошло в матче без зрителей», – цитирует Milliyet тренера «Башакшехира» Окана Бурука. Игроку оказывали помощь. Сообщается, что с его здоровьем все в порядке.

«Башакшехир» выиграл со счетом 2:1.

Команда лидирует в турнирной таблице после 28 игр, но «Трабзонспор» имеет игру в запасе и в случае победы наберет столько же очков.

Фанат Месси выбежал на поле и рассказал, как ему это удалось. Матч «Барсы» проходил без зрителей

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