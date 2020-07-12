17-летний воспитанник вывел «Галатасарай» на матч с капитанской повязкой

Такой ход не спас команду от поражения в матче с последней командой лиги.

«Галатасарай» на выезде уступил «Анкарагюджю» в матче чемпионата Турции – 0:1.

Матч примечателен не только позорным влетом фаворита аутсайдеру чемпионата – на игру с капитанской повязкой команду вывел 17-летний воспитанник академии турецкого гранда Эмин Байрам.

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Байрам родился 2 апреля 2003 года. Это был его четвертый матч в турецкой Суперлиге и первый – в старте. У него 11 матчей за сборную Турции U17 и два попадания в заявку «Галатасарая» на Лигу чемпионов.

«Галатасарай» занимает пятое место в таблице, «Анкарагюджю» – последнее.

Лидирует в чемпионате «Истанбул Башакшехир».

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